Terenec z avtodomom izgubil kolo in zletel v jarek

Na primorski avtocesti v smeri proti Senožečam se je včeraj okrog 16.30 pripetila prometna nesreča, poročajo Primorske novice. Na razcepu Gabrk pri Divači je pickup terenec z avtodomom zaradi odtrganega kolesa zletel v jarek. Na srečo ni bilo poškodovanih, gmotna škoda pa je velika.

Posredovali so gasilci iz PGD Senožeče ter gasilci iz ZGRS Sežana. Kraj so požarno in naletno zavarovali, odklopili akumulator in iz vozila odstranili dve jeklenki plina in z vpojnim sredstvom posuli razlite tekočine.