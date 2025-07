Thompsonov koncert kot »neofašistični Woodstock«

Že pred sobotnim koncertom kontroverznega hrvaškega nacionalista Marka Perkovića, bolj znanega s psevdonimom Thompson, je bilo jasno, da bo šlo za impozanten javni dogodek, kar se je zatem tudi potrdilo. Triurno kolektivno filoustaško nostalgiziranje in razkazovanje nacionalističnih prepričanj se je po številu udeležencev vpisalo med največje plačljive prireditve, kar jih je videla Evropa. Po navedbah organizatorjev je Thompsonu prisluhnilo 504.000 ljudi, uradno je sicer bilo na voljo 485.000 kart.

Thompsonove koncerte so ravno zaradi poveličevanja ustaške ideologije že prepovedali v več evropskih državah, med temi tudi v Sloveniji leta 2017. Da bi prisluhnili nacionalistu, je proti Zagrebu po poročanju slovenskih medijev odpotovalo tudi kar nekaj ljudi iz Slovenije. Pevec je kajpak zapel tudi svojo vojno uspešnico Bojna Čavoglave, ki se začne z ustaškim vzklikom »Za dom spremni«, za katerega je hrvaško ustavno sodišče že večkrat presodilo, da ta ni skladen z ustavo.

Mnogi opazovalci so navedli, da so bili med poslušalci Thompsona večinoma mladi ljudje. Na prizorišču pred odrom so plapolale hrvaške zastave, veliko je bilo tudi zastav NDH, marionetne države, ki je nastala z blagoslovom nacističnega Tretjega rajha in fašistične Italije. Mnogi poslušalci in poslušalke so nosili črne majice s simboli in napisi, tako ali drugače povezanimi s to temno stranjo v hrvaški zgodovini, ki pa očitno za mnoge ni v ničemer sporna. Kot je za Jutarnji list zapisal hrvaški pisatelj Jurica Pavičić, je bil Thompsonov koncert »klerikalno-fašistični Woodstock«.