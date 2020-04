»Tisti ljudje« v 41 glasovih iz 10 držav (video)

Prosili so jih, naj pošljejo svoje videoposnetke in jih nato zmontirali v en sam posnetek, ki so ga objavili na portalu Slovely.eu, pa tudi na družbenih omrežjih. Smisel akcije je bil združiti ljudi, ki so trenutno med sabo oddaljeni in izolirani, v petju pesmi, ki izraža optimizem in voljo do življenja. Akcije se je udeležilo 41 oseb iz 10 držav sveta: mnogi izmed teh so prvič zapeli v slovenščini oz. italijanščini. Med temi so tudi priznani glasbeni umetniki, kot so Alex Bini, Iztok Cergol, Martina Feri, Miha Kavaš, Tjaša Šimonka Kavaš, Miran Pečenik, Paola Rossato in Riccardo Valente.