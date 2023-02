Tla so se močno stresla na Krku

Seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic so danes, ob 10.47, zabeležili potres na Krku, pri Stari Baški, 35 kilometrov jugovzhodno od Reke na Hrvaškem, 111 km južno od Ljubljane in 76 km jugovzhodno od Trsta. Po podatkih hrvaške seizmološke službe je bila magnituda potresa 4,8.

Po prvih podatkih so potres čutili tudi prebivalci v večjem delu Slovenije in FJK. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji in FJK ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres je marsikdo zaznal tudi v Trstu, kjer so preventivno evakuirali nekaj stavb, med drugim tudi licej Slomšek.

Na Reki so se tresli nebotičniki, poroča Jutranji list in so ljudje stekli na cesto. Za zdaj s Krka in Reke ni poročil o morebitni večji škodi, vse reševalne službe pa so v pripravljenosti. Potres je trajal kakih deset do petnajst sekund, so povedali prebivalci Krka.