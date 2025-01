Italijanski seizmološki inštitut in seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic so ob 2.42 namerili potres magnitude 3,6 oz. 3 (ARSO) v bližini Ampezza v Karniji. Italijanski seizmološki inštitut je nato na istem območju nameril še en potresni sunek magnitude 2,8 ob 4.47. Po prvih podatkih potresna sunka nista povzročila škode, med prebivalstvom pa je bilo kar nekaj preplaha. Potresa so čutili zlasti v Karniji in na nekaterih sosednjih območjih.