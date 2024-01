V sredo, 24. januarja 2024, ob 7.20 so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini naselja Sele na avstrijskem Koroškem.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Tržiča, Podljubelja in okoliških naselij. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Ob 7.59 so zabeležili še popotresni sunek z magnitudo 1,6.