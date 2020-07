V življenju doktorice zgodovinskih znanosti Milice Kacin Wohinz so nekateri mejniki razporejeni po letih z ničlo na koncu. Rojena 1930. Knjiga Prvi antifašizem v Evropi. Primorska 1925-1935 je izšla leta 1990. Italijansko-slovenska komisija, ki ji je sopredsedovala, je delo zaključila leta 2000.

Kaj ste si zaželeli, ko ste zaključili poročilo?

Bili smo predvsem zelo zadovoljni. Velike zasluge za delo, ki smo ga opravili, ima sopredsednik Giorgio Conetti. Ko ne bi bilo njega ... Kaj smo si želeli? Kar nam je naročil delodajalec in kar sva s Conettijem napisala v zaključnem pismu: to je spravno poročilo.

V pismu ste tudi predlagali, naj se poročilo javno predstavi v Ljubljani in Rimu. Česa še ni storila Italija, pa bi na osnovi vaših predlogov morala?

Poročilo bi morali uradno objaviti obe vladi. Pa ga niso. Poročilo je izšlo samo v strokovnih in drugih revijah. V Sloveniji ga je v knjižni obliki, trojezično in s spremnimi pismi, objavil Inštitut za novejšo zgodovino, založila pa Nova revija. Uradna predstavitev je bila na akademski ravni v Ljubljani in Gradiški, ne pa tudi v Rimu. Na državni ravni pa tudi v Sloveniji ni bilo upoštevano.

Zakaj je bil odziv v Italiji drugačen kot v Sloveniji?

Ezulskim organizacijam ni bilo všeč. One niso pustile, da se objavi, čeprav smo v poročilu sprejeli tudi njihove podatke, npr. da se je po vojni izselilo 200.000 Italijanov. Saj ta podatek drži. Istra se je povsem izpraznila.