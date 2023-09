Tomaž Gantar novi strokovni direktor izolske bolnišnice

V Splošni bolnišnici Izola se je danes konstituiral nov svet zavoda s predsednico Mileno Kramar Zupan. Za strokovnega direktorja je imenoval edinega prijavljenega kandidata. To je Tomaž Gantar, ki je bil med letoma 1999 in 2004 že direktor bolnišnice, zatem župan Pirana in dvakrat minister za zdravje, ves čas pa opravlja tudi delo urologa.

Gantarjev štiriletni mandat se bo začel v sredo. Novi strokovni direktor se je kot edini prijavil na razpis za to delovno mesto, objavljen 1. julija. K temu ga je povabil direktor bolnišnice Radivoj Nardin po tistem, ko se na junija objavljeni razpis ni prijavil nihče, prejšnji strokovni direktor Dušan Deisinger pa se je s koncem avgusta upokojil. Nardin je pojasnil, da je Gantarja izbral tudi zaradi dobrega poznavanja delovanja države, saj izolska bolnišnica zdaj prejema manj finančne podpore od drugih.

Novi strokovni direktor je dejal, da v primerjavi s tem, kar je delal predhodnik, niso potrebne velike spremembe. Med perečimi problemi je izpostavil pomanjkanje kadra v zdravstveni negi. Da bi privabila delavce, mora bolnišnica po njegovih besedah predvsem graditi svoj ugled in dobre odnose med zaposlenimi, saj boljših plač ne more ponuditi.

Veliko energije namerava usmeriti v zagotovitev pravočasnih prvih pregledov bolnikov, saj veliko nezadovoljstva izhaja iz negotovosti tistih, ki še ne vedo, ali so resno bolni ali ne. To bi lahko izboljšali s prerazporeditvami znotraj bolnišnice, je dejal.

Po Gantarjevih besedah bi lahko bolnišnica opravljala tudi kemoterapijo, da se vsem onkološkim bolnikom ne bi bilo treba več voziti v Ljubljano. Zaradi demografskih razlogov je treba okrepiti dejavnost kardiologije, odpraviti je treba ozko grlo zaradi pomanjkanja operacijskih sob, razmisliti bi bilo treba o uvedbi psihiatrične dejavnosti, je med drugim še ocenil.

Gantar bo tudi v prihodnje en dan na teden vodil ambulanto za urologijo.