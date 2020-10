Tonin se je v Rimu sestal s kolegom Guerinijem

Slovenski minister za obrambo Matej Tonin se je danes mudil na obisku v Rimu: odzval se je na povabilo italijanskega obrambnega ministra Lorenza Guerinija. Tonina so z vojaškimi častmi sprejeli v častniškem centru italijanskih oboroženih sil Pij IX., sledili pa so uradni pogovori med delegacijama.

Ministra sta uvodoma ocenila dvostransko sodelovanje med državama na obrambnem in vojaškem področju. Po besedah obeh je to sodelovanje odlično in zelo razvejano na več področjih, od skupnega usposabljanja in izobraževanja do izmenjave informacij.

Ministra sta se strinjala, da bi lahko v prihodnje še okrepili skupna usposabljanja za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah, s čimer bi še izboljšali delovanje sil na območjih delovanja misij.

V nadaljevanju pogovorov sta ministra pregledala tudi sodelovanje v okviru zavezništva. Italija že vrsto let prispeva svoje letalske zmogljivosti pri zavezniški mirnodobni misiji zagotavljanja nadzora in varovanja slovenskega zračnega prostora. Minister Tonin je italijanskemu kolegu predlagal ponovno delitev radarskih slik med državama in nadaljevanje skupnih usposabljanj na tem področju, kar bo še izboljšalo učinkovitost tega nadzora. Minister Guerini je pobudo sprejel, o zadevi pa se bodo na obeh straneh dogovorili na strokovni ravni in pripravili ustrezen dogovor, ki bi ga lahko čim prej podpisali.

Ministra sta odprla tudi vprašanje migracij in se strinjala, da je sodelovanje dobro ter da bosta obe državi storili vse, da bosta ustavili ilegalne migracije. To lahko naredimo samo s skupnim sodelovanjem, sta se strinjala ministra in povedala, da bosta obe vojski tako slovenski kot tudi italijanski policiji na obeh straneh pomagali, da v čim večji meri zaustavimo ilegalne migracije.