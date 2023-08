Tornado trgal ostrešja

V Kosezah pri Ilirski Bistrici, kjer je včeraj tornado odkrival strehe, že potekajo nujna sanacijska dela, da bi hiše vsaj zasilno zaščitili pred dodatno škodo ob morebitnem novem deževju. Na ogledu danes pričakujejo tudi Rudija Medveda z obrambnega ministrstva.

Nenavaden vremenski pojav, ki je podiral elektroenergetske vode in drevesa, je po doslej zbranih podatkih odkril ali poškodoval enajst streh. Na delu so gasilci vseh društev v občini, civilna zaščita ter delavci Cestnega podjetja Koper in Elektra Primorska.

Kot je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, natančne podatke glede povzročene škode še zbirajo, zagotovo pa je šest objektov močneje poškodovanih. "Gre za odtrgana ostrešja, v nekaterih primerih celo za betonski venec, kar je zelo redko," je še dejal Curk.

Takoj po dogodku so aktivirali štiri občinska gasilska društva in občinski štab, velik je bil tudi odziv prostovoljcev, tako da so kljub hudemu nalivu lahko vsaj del ostrešij zaščitili s polivinilom.

Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan, na občini pa danes že potekajo sestanki za zagotovitev dodatne intervencijske pomoči prizadetim, je povedal predstavnik civilne zaščite. Pri posredovanjih se je danes z lestvijo priključilo še postojnsko gasilsko društvo, v naslednjih nekaj dneh pa bodo ob pomoči civilne zašcite potekale aktivnosti za vsaj delno zmanjšanje škode.

"V nekaj dneh ne moremo postaviti nove strehe, lahko pa vsaj nekoliko pomagamo ljudem," je dejal Curk, ki je omenil, da je šlo za zelo ozko območje tornada. "Neverjetno je, da je na primer hiša s postavljenim gradbenim odrom ostala nepoškodovana, zraven pa je bila uničena streha sosednje hiše," je dodal. Prebivalci po njegovem tudi danes ugotavljajo škodo na svojih nepremičninah, ki pa je bila manjšega obsega, medtem ko bodo nekatere prizadete hiše vsaj začasno nevseljive, medtem ko bodo v drugih ljudje lahko začasno bivali vsaj v pritličnih prostorih. Za prebivalce je bilo čez noč poskrbljeno, večina jih je lahko ostala doma, ena od občank pa je noč preživela pri sosednih, je dejal župan.