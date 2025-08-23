Tovornjak zapeljal z avtoceste in padel na lokalno cesto

Mlad voznik tovornjaka je med vožnjo po avtocesti od Razdrtega proti Postojni s tovornjakom zapeljal desno s ceste, prebil ograjo in pristal na lokalni cesti, ki pod avtocesto vodi od Dilc proti Hruševju, poročajo Primorske novice. Odnesel jo je le s petimi šivi.

Nesreča se je zgodila v četrtek ob enajstih zvečer. Ko je 21-letni voznik pripeljal v bližino vasi Dilce, je iz neznanega vzroka brez zmanjšanja hitrosti zapeljal desno z avtoceste, nadaljeval po travnati brežini, prebil mrežnato ograjo in padel na lokalno cesto, ki vodi pod avtocesto.

Mladi tovornjakar je imel pravzaprav veliko srečo, da je najprej vozil po travnati brežini, nato pa s kabino še po robu nadvoza, tako da je kabina skoraj preskočila cesto in se na drugi strani zarila v brežino avtoceste. Pri tem mu je verjetno pomagala tudi težka prikolica, ki je kabino verjetno nekoliko privzdignila. Če bi na lokalno cesto padla najprej kabina, bi se prikolica zrušila nanjo in jo strla.

O nesreči so policijski OKC in regijski center za obveščanje očitno obvestili očividci, saj so bili policisti hitro na kraju, nato pa aktivirali še gasilce. Na začudenje vseh, ki so prihiteli na pomoč, se je voznik sam skobacal iz uničene kabine tovornjaka. Voznik je imel srečo, da se je kabina zarila v brežino z desno stranjo, medtem ko je voznikova stran ostala relativno cela. Če bi v kabini sedel še sovoznik, bi se mu zelo slabo pisalo.

Reševalci so voznika kasneje vseeno oskrbeli in ga odpeljali v bolnišnico, njegove poškodbe pa so bile le lažje. Postojnski gasilci so okolico nesreče posuli z vpojnimi sredstvi. Prikolica tovornjaka je popolnoma zaprla cesto pod nadvozom, včeraj so najprej odpeljali les, ki se je razsul s tovornjaka, nato pa odstranili še kabino in prikolico. Policisti še ugotavljajo, zakaj je voznik zapeljal z avtoceste.