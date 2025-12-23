Tragedija v Vidmu: V požaru umrla priljubljena prevajalka

Danes dopoldne je prišlo v Vidmu do tragedije: v požaru v stanovanju je umrla ženska, stara približno 60 let. Do požara je prišlo zaradi kratkega stika v električni vtičnici, plameni pa so uničili stanovanje v Ulici Grazzano.

Ogenj je izbruhnil v drugem nadstropju, ko se je iskrenje iz vtičnice razširilo na parket in preprogo. Kljub hitremu posredovanju gasilcev, ki so preprečili širjenje ognja na sosednja stanovanja, so žrtev, rusko državljanko, našli mrtvo v kuhinji. Preiskava bo potrdila, ali je bila usodna vdihava dima.

Pokojna je bila v Vidmu znana kot izjemno razgledana prevajalka, ki je sodelovala z lokalnimi podjetji. Pisatelj in novinar Toni Capuozzo, ki je žrtev poznal, jo je opisal kot "izjemno kultivirano in velikodušno osebo," katere dom je bil poln knjig. Sosedje dodajajo, da je bila popolnoma integrirana v okolje in vedno pripravljena pomagati. Brezplačno je prevajala tudi za ukrajinske državljane, ki so se v stiski obrnili nanjo. Tragedija je globoko pretresla lokalno skupnost, ki jo bo ohranila v spominu po njeni strokovnosti in srčnosti.