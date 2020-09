Trčenje usodno za sopotnico

Včeraj ob 14. uri je na cesti med Gradiščem in Obrovom voznik zapeljal z vozišča in trčil v brežino ter v grmičevje in manjša drevesa, poročajo Primorske novice. Trčenje je bilo silovito. Hudo poškodovana sopotnica je popoldne v bolnišnici umrla.

Na kraj so prihiteli reševalci ter gasilci iz Materije, ki so 61-letnega voznika in njegovo 91-letno mamo, oba doma iz Portoroža, rešili iz razbitin. Zdravnik in medicinska sestra iz Hrpelj ter reševalci iz Sežane so jima nudili prvo pomoč ter nato prepeljali v izolsko bolnišnico. Sopotnica je utrpela hude poškodbe, zaradi katerih je pozno popoldne v bolnišnici umrla, voznik pa se je le lažje poškodoval.

Zaradi nesreče je bila cesta dobro uro zaprta za ves promet.