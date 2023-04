V kraju Casarsa della Delizia na Pordenonskem sta sinoči trčila avtomobil in tovornjak. Klic v sili je samodejno sprožil sistem za zaznavanje trčenja, vgrajen v avtomobilu. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in varnostni organi. Eno osebo, ki je bila lažje poškodovana, so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v kraju San Vito al Tagliamento.