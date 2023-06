Trčila opel corsa in harley davidson

Na deželni cesti št. 89 pri Campoformidu na Videmskem sta danes dopoldne trčila motor harley davidson in avtomobil opel corsa, za volanom katerega je bil 87-letni upokojenec E.M., poroča Il Friuli. Voznik motorja, 48-letni A.B. iz kraja San Michele al Tagliamento in potnica, 41-letna E.C. iz Vidma sta se poškodovala. Reševalci so ju prepeljali v videmsko bolnišnico. Na kraju so bili zdravniški avtomobil in dve reševalni vozili. Prihiteli so tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, lokalni policisti iz Campoformida in karabinjerji iz Martignacca. Deželno cesto št. 89 so približno eno uro in pol zaprli za promet.