Tremul zapušča vodilne položaje v italijanski manjšini

Italijanska unija (IU), krovna organizacija Italijanov v Sloveniji in Hrvaški, bo na volitvah v nedeljo 30. maja dobila novega predsednika in novega predsednika izvršnega odbora. Za mesto predsednika, ki je doslej pripadalo Mauriziu Tremulu, se bo potegoval dosedanji predsednik izvršnega odbora Marin Corva, njegovo mesto na čelu »vlade« pa bo prevzel Paolo Demarin.

Prvič, odkar so volitve neposredne, torej od leta 2010, se za vodilni funkciji v italijanski manjšini potegujeta kandidata, ki sta oba doma iz Hrvaške. Maurizio Tremul po 25 letih zapušča vodilne položaje v krovni organizaciji, ki jih je zasedal vse od osamosvojitve Slovenije in Hrvaške, ko se je zveza imenovala še Unija Italijanov, v času Jugoslavije je bila Unija Italijanov iz Istre in Reke.

Tremul bo morda kandidiral za 77-člansko skupščino IU kot predstavnik Bertokov. V skladu s statutom bo moral biti za predsednika skupščine (to mesto je doslej zasedal Demarin) obvezno izvoljen zastopnik iz Slovenije.