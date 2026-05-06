Pred 50 leti so se tla ob 21. uri usodno stresla

Od uničujočega potresa, ki je hudo prizadel FJK in sosednje kraje, v katerem je bilo skoraj tisoč žrtev in več kot 3000 ranjenih, danes mineva natanko 50 let. Tla so se 6. maja 1976 stresla zvečer ob 21. uri. Potres je prizadel območje 5700 kvadratnih kilometrov, 137 občin in se je dotaknil 600.000 ljudi. Nepopravljivo poškodovanih je bilo 17.000 domov.

Gumin bo danes osrednje prizorišče svečanosti ob 50. obletnici potresa v Furlaniji. Dopoldanski program bo namenjen poklonu žrtvam iz vojaških vrst, osrednji institucionalni dogodek bo ob 17. uri v guminskem gledališču, kjer bo izredna seja deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine. Udeležili se ga bodo predsednik republike Sergio Mattarella, premierka Giorgia Meloni ter ministra za gospodarstvo oz. odnose s parlamentom Giancarlo Giorgetti in Luca Ciriani. Javnost bo dogodek lahko spremljala na velikem zaslonu na bližnjem trgu ali prek spleta, za neposredni televizijski prenos bo poskrbel slovenski informativni oddelek RAI. Sledil bo prelet akrobatski letal eskadrilije Frecce tricolori, dan pa se bo sklenil z večerno mašo v stolnici in sprevodom do pokopališča.