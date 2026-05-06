Nekdanji samostan lahko postane hotel

Med zadnjim zasedanjem goriškega občinskega sveta so soglasno odobrili spremembo prostorskega načrta, ki bo podjetju Kamper Handerk+Bau iz avstrijskega kraja Tillmitsch omogočila, da v nekdanjem samostanskem kompleksu notredamk v Ulici Sv. Klare uredi hotel oz. nastanitve za študente in starejše občane.

Avstrijsko podjetje je kompleks, ki meri 7600 kvadratnih metrov, odkupilo leta 2023 in kmalu zatem sprožilo postopek za spremembo namembnosti stavbe. Notredamke so v Gorico prišle iz Bavarske in iz drugih krajev Srednje Evrope leta 1857. Leta 1874 so odprle samostan v Ulici Sv. Klare, v katerem sta do leta 2016 delovala šola in vrtec. Nekoč je v poslopju živelo do sedemdeset nun, danes jih je ostalo le še šest. Ker jih je premalo za upravljanje tako velikega kompleksa, so se odločile za njegovo prodajo.