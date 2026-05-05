Za občana Pirana kazenska ovadba zaradi nasilništva in velike tatvine

Policisti na Obali so občana Pirana, stara 42 in 44 let, kazensko ovadili za kaznivi dejanji nasilništva in velike tatvine. Prijeli so ju v okviru preiskave prijave 41-letnika, da je zbežal dvema moškima, ki sta ga v stanovanju v Luciji pretepala in mu na silo odvzela vredne predmete. Prijavo oškodovanca so obravnavali 26. marca v večernem času.

S Policijske uprave Koper so danes sporočili, da je oškodovani s skokom čez balkon zbežal dvema osumljencema iz zaprtega stanovanja v Luciji, kjer sta ga pretepala, ga zaklenila v stanovanje in mu na silo odvzela vredne predmete. Po grožnji z uporabo orožja je oškodovanec zbežal, saj se je bal za svoje življenje.

Policisti so v nadaljevanju osumljenca, oba občana občine Piran, prijeli. Pri prvoosumljenem so izvedli hišno preiskavo, kjer so iskali dokaze za kaznivi dejanji nasilništva in velike tatvine. Med preiskavo stanovanja pa so zasegli tudi prepovedane droge kokain, heroin in konoplja ter pripomočke za preprodajo prepovedane droge.

Tako bodo poleg kazenske ovadbe za kaznivi dejanji nasilništva in velike tatvine zoper oba osumljenca na koprsko okrožno državno tožilstvo zoper 42-letnika podali še kazensko ovadbo za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.