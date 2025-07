Tri leta po požaru obnovili šestino pogorelega gozda

Minevajo tri leta od izbruha največjega gozdnega požara v samostojni Sloveniji. V tem obdobju so na Krasu obnovili 431 hektarjev najbolj prizadetih gozdov, kar je približno šestina pogorelega gozda. Obnova se nadaljuje, v Občini Miren-Kostanjevica, ki je bila v požaru najbolj prizadeta, so zadovoljni, da kljub drugim ujmam nanje niso pozabili.

Ognjena stihija je med 15. julijem in 1. avgustom 2022 na Goriškem in Komenskem krasu opustošila kar 3700 hektarjev površin, od tega 2900 hektarjev gozdnih, je za Slovensko tiskovno agencijo ob obletnici spomnil Matej Kravanja iz Zavoda za gozdove območne enote Sežana.

»Obnova poškodovanih gozdov se je začela že jeseni 2022 in se nadaljevala v naslednjih letih, vsako leto med novembrom in marcem, ko je najbolj primerno obdobje za sajenje sadik in setev semena,« je pojasnil Kravanja.

Doslej so večinoma ob velikem sodelovanju prostovoljcev obnovili 87 hektarjev gozda s sadnjo sadik gozdnega drevja in 344 hektarjev s setvijo semen avtohtonih drevesnih vrst. Na prizadetih območjih so posadili skoraj 120.000 sadik gozdnega drevja in posejali več kot deset ton semena gozdnih drevesnih vrst.