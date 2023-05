Koprski policisti so sinoči ob 22.45 posredovali blizu mejnega prehoda Starod, kjer so ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 30-letni državljan Kosova. V vozilu so bile še trije potniki. Policisti so ugotovili, da gre za državljane Turčije, ki so prišli v Slovenijo nezakonito. Postopki še potekajo, vozniku pa je bilo odrejeno pridržanje.