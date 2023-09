Tridesetletnika sta se izgubila pri Saurisu

Gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra in reševalci finančne policije so včeraj ob 18.30 posredovali pri Saurisu v Karniji, kjer sta se izgubila dva pohodnika iz Vidma, stara okrog 30 let. Iz kraja Lateis sta se odpravila na kosilo v gorsko kočo Eimblatribm (Rifugio da Miro), ki je oddaljena malo več kot uro hoje od spodnjega Saurisa, od koder sta se okrog 15. ure nameravala vrniti. Med spustom sta na razcepu dveh gozdnih poti zgrešila smer in nato izgubila orientacijo. Eden od gorskih reševalcev, ki živi v Saurisu in dobro pozna območje, je na podlagi prejetih informacij ugotovil njuno pozicijo in ju dosegel. Skupno z reševalci finančne policije, ki so medtem prispeli na kraj, ju je pospremil z gore do avtomobila. Reševalna akcija se je zaključila ob 19.30.