Triglavski narodni park slavi letos 40-letnico obstoja

Triglavski narodni park (TNP) prihodnji teden začenja z dogodki, s katerimi bodo obeležili 40-letnico zakonske ustanovitve parka in 60-letnico zavarovanja Doline Triglavskih jezer. Dogodki se bodo zvrstili vse do konca leta, z njimi pa želijo poudariti predvsem pomen zagotavljanja ravnovesja med varstvom narave in interesi človeka. Letošnje dogodke edinega narodnega parka v Sloveniji in enega najstarejši evropskih parkov so združili pod geslom Za naravo in ljudi.

Javni zavod Triglavski narodni park, skupaj z lokalnimi deležniki pripravlja tri osrednje dogodke. Prvi bo potekal julija v dolini Trente z njim bodo obeležili tudi 50 let programa UNESCO MAB - Človek in biosfera. Na drugem osrednjem dogodku, ki bo septembra v Bohinju, bodo podelili Belarjevo priznanje, novembra pa bodo pripravili še strokovni posvet ob 40. obletnici zakona o TNP ter odprtje fotografske razstave Večna sprememba na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani.

Poleg tega pripravljajo še veliko drugih dogodkov za širšo javnost in lokalne skupnosti ter programe za mlade oz. družine. Od junija do oktobra bodo organizirani tudi vodeni pohodniški izleti z vodnikom za spoznavanje različnih območij parka.