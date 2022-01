Trije covidni bolniki več na oddelkih za intenzivno zdravljenje

V FJK se danes na rednih covidnih oddelkih zdravi isto število bolnikov kot včeraj, in sicer 369, medtem ko intenzivno zdravljenje potrebujejo trije bolniki več, skupno 44.

Umrlo je 12 ljudi, od začetka pandemije skupno 4324 bolnikov s covidom-29. Na Tržaškem so od tedaj zabeležili 1049 žrtev, na Videmskem 2113, na Pordenonskem 804 in na Goriškem 358 žrtev.

Ozdravelo je 150.564 ljudi, klinično zdravih je trenutno 621, v samoizolaciji pa je 44.637 ljudi.

Danes so sicer ob 11605 PCR testiranjih potrdili 1769 novih okužb z noivim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 15,24-odstoten. Opravili so še 19.526 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 2815 novih okužb (delež 14,42-odstoten). Največji delež so ponovno potrdili v starostni kategoriji do 19. leta.