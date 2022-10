Na avtocesti A28 sta danes okrog 4. ure zjutraj pri Sacileju na Pordenonskem silovito trčila avtomobil in tovornjak, pri čemer so bile tri od petih oseb v avtomobilu huje poškodovane, med njimi dva mladoletnika. Na kraj sta prispeli dve reševalni vozili deželne službe za nujno pomoč Sores in reševalni avtomobil, priletel pa je tudi helikopter. Eno osebo v hudem zdravstvenem stanju so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, ostali dve pa v pordenonsko bolnišnico.