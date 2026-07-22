Umetna inteligenca ogroža delovna mesta v klicnih centrih

V Italiji zaposluje sektor klicnih centrov približno 35.000 oseb, več kot desetim odstotkom pa preti v prihodnjih mesecih odpustitev. Za to sta krivi umetna inteligenca in brezbrižno hrepenenje po dobičku, opozarjajo sindikati CGIL, CISL in UIL, ki so se včeraj opoldne sestali s tržaškim prefektom prav na to temo. Pred tem je na Velikem trgu potekala sindikalna skupščina tržaških zaposlenih v klicnih centrih.

Sindikati so v teh dneh sklicali državno stavko zaposlenih v klicnih centrih, tržaška mobilizacija je v primerjavi z drugimi po državi številčno mala malica, a nič manj pomembna. Kot je za Primorski dnevnik razložil Alessandro Sarti iz sindikata CGIL, se je včerajšnjega shoda udeležila približno dvajseterica zaposlenih pri podjetju Speakly. Pred tem so ti bili zaposleni pri podjetju Koinè, a je slednje posodilo oddelek z več sto zaposlenimi Speaklyju.

Na prepihu 4500 zaposlenih

»Zaenkrat še ni konkretnih tveganj zanje,» je izpostavil Sarti. V isti sapi pa je razložil, da se namerava Speakly v prihodnje posluževati umetne inteligence, zaradi česar so sindikati zelo zaskrbljeni. Tržaškemu prefektu Giuseppeju Petronziju so v sklopu vsedržavne akcije najprej poslali pismo, včeraj so se po skupščini tudi sestali z njim.

Kriza sektorja klicnih centrov je pred očmi vseh, ni nam treba brati sindikalnih podatkov. Skoraj vsakdo, ki je skušal v zadnjih mesecih priti v stik s kakšno družbo, se je moral spopasti s klepetalnimi roboti. »Sektor je bil v Italiji sprva tih, a je postal pomemben in učinkovit,» je v nagovoru zbranim zaposlenim spomnil Sarti. Zaposlenih v klicnih centrih je trenutno 35.000, 1500 jih je že na prepihu, tem naj bi se jih kmalu pridružilo še 3000.