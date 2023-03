Trije tovornjaki vpleteni v trčenje na avtocesti A4

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so malo po 13. uri posredovali na avtocesti A4, kjer so bili na odseku med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk vpleteni v trčenje trije tovornjaki. Na kraj je priletel tudi helikopter iz Trevisa. Voznik enega tovornjaka je bil poškodovan in so mu na kraju nudili prvo pomoč. Nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Portogruaro, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da si je poškodoval nogo.

Na kraju so bili policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče, gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter osebje družbe Autovie Venete.

Nastali so zastoji.