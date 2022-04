Trst in Ljubljana ne bosta gostila Evrovizije

Letošnja pesem Evrovizije bo potekala le v Turinu, Trst in Ljubljana ne bosta gostila polfinalni preizkušnji priljubljenega glasbenega tekmovanja, kot smo včeraj zapisali v prvoaprilski šali. K prispevku so letos sodelovali slovenski programski oddelek deželnega sedeža Rai, Primorske novice, Radio Koper/Capodistria, Rtv Slovenija, za izjavo in prijaznost pa se moramo tudi zahvaliti podjetniku in hotelirju Marku Pahorju ter članu skupine LPS (Last Pizza Slice) Filipu Vidušinu, ki bo s svojo skupino, zmagovalko letošnje Eme, sicer zares nastopil v polfinalu Evrovizije, a v Turinu, ne pa v Trstu. Veliko bralcev in bralk je razumelo, da gre za prvoaprilsko šalo, nekateri pa so za informacije o vstopnicah tudi poklicali na telefonsko številko, ki smo jo navedli ob koncu včerajšnjega članka. Prav vsem se zahvaljujemo in upamo, da smo iztržili kak nasmeh.