Letošnja pesem Evrovizije tudi v Trstu in Ljubljani

Italijo in Slovenijo bo še pred letom 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica skupaj Evropska prestolnica kulture, že maja povezal prestižen glasbeni dogodek svetovne razsežnosti, saj bo v Trstu in Ljubljani potekal pomemben del 66. tekmovanja za pesem Evrovizije.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in italijanska medijska hiša Rai sta se namreč odločili za spremembo lokacije polfinalnih večerov Evrovizije. Organizatorji so sporočili, da bodo z vključitvijo Ljubljane in Trsta poskušali prispevati k deeskalaciji konflikta med nekdanjim vzhodnim in zahodnim blokom. »Preko prireditve in predvsem glasbe želimo pokazati, da je sožitje možno in da se trenja med državami, ki so si nekoč stale na nasprotnih bregovih, lahko ublažijo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Stališče je torej podobno zamisli goriškega in novogoriškega župana Rodolfa Ziberne in Klemna Miklaviča, ki nameravata ukrajinske in ruske pogajalce pozvati, naj pogajanja za premirje v Ukrajini potekajo v Gorici. Navsezadnje so organizatorji tekmovanja za pesem Evrovizije tako tudi sprejeli poziv tržaškega župana Roberta Dipiazze, ki je ob (tedaj neuspešni) lanski kandidaturi Trsta dejal, da je Trst primeren, saj bo dežela Furlanija - Julijska krajina »v prihodnjih letih postala center kulture in glasbe tudi v vidiku novogoriške in goriške uspešne kandidature za Evropsko prestolnico kulture leta 2025«.

TRST, LJUBLJANA IN TURIN

Zaradi tega so se zdaj odločili, da bo prvo polfinalno tekmovanje oz. prvi predizbor za pesem Evrovizije potekalo v torek, 10. maja, v tržaški dvorani Allianz Dome, drugo polfinalno tekmovanje pa bo na vrsti v četrtek, 12. maja, v ljubljanski Areni Stožice. Gre namreč za največja objekta v FJK in Sloveniji. Tržaška športna palača lahko na tribuni sprejme do 7000 ljudi, s tem da bodo parket namenili stojišču, pa računajo, da bi dvorana lahko sprejela približno 12.000 gledalcev. Arena Stožice ima 12.000 sedišč, s stojišči na parketu pa bo zmogljivost znašala 17.000 mest. Državi sicer še usklajujeta pogoje za vstop v dvorano, ki bodo predvidoma enaki tako v Trstu kot v Ljubljani. Za zdaj kaže, da bo za vstop v dvorano dovolj izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), čeprav naj bi italijansko zdravstveno ministrstvo pritiskalo za strožji pogoj PC. Finale bo v soboto, 14. maja, v športni palači Pala Alpitour v Turinu.