Trst odločilen za Narodni dom

Bližnja 100-letnica požiga Narodnega doma sovpada z 20-letnico parlamentarne razprave o členu zaščitnega zakona, ki določa namembnost te za Slovence zelo pomembne in simbolične stavbe. Razprava o 19. členu zakona 38 iz leta 2001 se je odvijala v poslanski zbornici (senat je zakon nato le potrdil), njen historiat pa sega v čas po parlamentarnih volitvah leta 1996 (zmaga Prodijeve leve sredine), ko so bili predloženi zaščitni predlogi, začenši s tistim, ki ga je v imenu stranke Slovenska skupnost vložil valdostanski poslanec Luciano Caveri. Usoda Narodnega doma je bila pred debato v Rimu predmet številnih političnih razprav na Tržaškem in v slovenski manjšini, parlamentarci so nato v glavnem potrdili dogovore na krajevni ravni.

Usoda Narodnega doma se je torej pisala predvsem v Trstu, kjer je takratni župan Riccardo Illy sprva nasprotoval vrnitvi stavbe slovenski manjšini, potem si je premislil. Takšno odklonilno stališče so zagovarjali tudi predstavniki ezulskih združenj in seveda desnice, katere stališča danes povzema skrajno desna stranka Fratelli d’Italia. Stvari so potem na srečo ubrale drugačno pot, za kar nosijo zasluge številne osebnosti v slovenski manjšini, Trstu in tudi v Sloveniji.