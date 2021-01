Trumpa je že videl v Cochabambi

Tone Hočevar je skoraj dvajset let kot dopisnik v več ameriških državah poročal o državnih udarih, revolucijah in krvavih spopadih. S pučisti in odstavljenimi diktatorji se je tudi pogovarjal iz oči v oči. Puče in preobrate je nato spremljal tudi v Evropi.

Ko ste včeraj po televiziji gledali prizore iz Washingtona, ste morda začutili, da se dogaja nekaj, kar ste že doživeli v kakšni drugi državi?

Absolutno! Absolutno sem to začutil in me je kar streslo.

S čim bi primerjali včerajšnji vdor v ameriški kongres?

V Romuniji je bilo bolj krvavo, a v principu podobno. Notranji udar so izvedli Ceausescovi notranji sodelavci. Tam smo sicer udar nekako pričakovali, v Združenih državah Amerike pa kaj takega nikakor. Da udar dela sam predsednik – tega ne doživi vsaka država. Kar sem gledal včeraj (v torek) pa je bilo bolj pretresljivo, če pomislim, da je to naredil predsednik najmočnejše države na svetu. Pa Slovenci smo se nekaj časa hvalili, da imamo prvo damo tam, kajne?

Ker ste se pogovarjali z več duševno motenimi voditelji držav, bi si za Trumpa, ko ga gledate po televiziji, upali reči, da je moten?

Da, vsekakor bi rekel, da je Trump motena oseba, vsaj toliko, kot je bil general Natusch Busch v Cochabambi. Gledaš ga, kako se obnaša in ... Ja, seveda je. Groza.

Se vam zdi, da so trenutno še kje po svetu nevarni psihopati na oblasti?

Ha, ha, vidim jih, da. Pa ne bom preciziral.

Tudi v Evropi?

Tudi v Evropi, da. Več kot eden.