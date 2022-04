Tržačanki sta se izgubili na Matajurju

Dve pohodnici iz Trsta sta danes zaprosili za pomoč gorsko reševalno službo, potem ko sta se med vračanjem z Matajurja izgubili. Zaradi megle in snega nista več našli poti, ki bi ju pripeljala v kočo Pelizzo. Potem ko je že stekla reševalna akcija, sta vendarle uspeli najti sledi in sta dosegli njun avtomobil, kjer sta pričakali reševalce.

Do podobnega dogodka je prišlo 29. marca, je sporočila gorska reševalna služba, ko je skupino oseb med vračanjem z Matajurja presenetila tema in je tako reševalce pričakala ob smerokazih.

Gorski reševalci so v sporočilu zapisali, da je bila za oba primera in za druga pretekla reševanja na Matajurju sokriva pomanjkljiva signalizacija, saj ob smerokazih za Dom na Matajure in za Livek, ki so nameščeni približno kilometer od koče Pelizzo, za to kočo ni table, ugotavljajo.