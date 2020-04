Tudi novinarji naj varno opravljajo svoje delo

V zadnjih dneh se je med terenskim delom zvrstilo več napadov na novinarje slovenske javne radiotelevizije RTV. V torek je neznanec v Ljubljani najprej grozil ekipi, nato pa je grožnjo uresničil in prerezal gume na vozilu snemalne ekipe. Napad je RTV Slovenija prijavila policiji.

Drugi primer se je pripetil v sredo zjutraj, ko so med snemanjem intervjuja na ulici v Mariboru verbalno napadli ekipo oddaje Dobro jutro iz tamkajšnjega regionalnega centra. Tudi v zvezi s tem je policija prejela prijavo. Društvo novinarjev Slovenije je napada ostro obsodilo in policijo pozvalo, naj prijave o napadih novinarjev razišče in najde storilce. »Kakršen koli napad na novinarje, ki profesionalno in v skladu z etičnimi merili opravljajo svoje delo, je popolnoma nesprejemljiv. Še toliko bolj sedaj, ko je delo novinarjev ključno za obveščenost javnosti,« so zapisali pri upravnem odboru DNS.

PREDSEDNIKA STANOVSKIH ORGANIZACIJ OBSODILA NAPADE

»Zaostreno ozračje se stopnjuje,« je prepričana predsednica Društva novinarjev Slovenije in urednica časnika Večer Petra Lesjak Tušek, podobno so pred nekaj dnevi zapisali tudi pri International Press Institutu. »Najprej smo spremljali politične, celo vladne napade na novinarje, zlasti verbalne. Predvsem na RTV Slovenija kot javni servis in na STA so v zadnjem obdobju letele kritike iz vrst oblasti,« namigne na očitke predsednika slovenske vlade Janeza Janše, ki je pred kratkim javni radioteleviziji na Twitterju očital, da zavaja javnost in dodal, da je novinarjev tam preveč in da so preplačani.

»Bile so žalitve in tudi posredne grožnje, s katerimi se je očitno želelo problematizirati novinarsko delo, češ da so to kritike v skrbi za javno zdravje, medtem ko novinarji temu ne sledijo in spodkopavajo delo oblasti,« je komentirala Lesjak Tušek, ki tudi sicer opaža, da je družba vedno bolj sovražno razpoložena. »Ta trend je že dolgo prisoten, normaliziralo se je stanje, da so dovoljene žalitve, blatenja – ne samo novinarjev, pač pa ljudi nasploh, zlasti na družbenih omrežjih vlada izjemna toleranca do teh praks, ki je ne bi smelo biti. Od verbalnega do fizičnega napada je res majhen korak. To bi nas vse moralo skrbeti. Vprašati se moramo, če je to družba, v kateri bi radi živeli,« nadaljuje predsednica DNS. Prepričana je, da je grožnjam in napadom treba jasno reči ne, torej odreagirati in taka dejanja prijaviti. »Kot novinarji in kot skupnost moramo vztrajati in dosledno prijavljati, drugače se nič ne bo premaknilo.« Pri DNS so zato pripravili navodila za novinarje, ki so žrtve groženj in napadov, ter protokol za uredništva za podporo novinarjem, ki so tarče spletnega nadlegovanja.

»A naposled so s strani vladnih predstavnikov prišle obsodbe napada RTV ekipe,« še omeni Petra Lesjak Tušek, »zdi se mi, da je to bil nek signal, s katerim so le poudarili, da sta varnost in svoboda novinarjev pomembni premisi naše demokratične družbe.« Kar seveda ne pomeni, da so novinarji nedotakljivi: pravica do kritike mora biti, prav pa je tudi, da ostane v civiliziranih mejah sporazumevanja. »Novinarji niso izvzeti iz kritik. Če smo pomanjkljivi ali smo kje zgrešili, je prav, da kritiko sprejmemo, če je ta utemeljena. Z argumenti se lahko menimo, žalitve in grožnje pa niso retorika, ki bi lahko bila sprejemljiva, ne glede na to, s katere strani ideološko-političnega polja prihajajo. To so zavržna dejanja,« sklene Lesjak Tušek.

Za komentar v zvezi z napadi na ekipe RTV Slovenija smo zaprosili še Matevža Tomšiča, predsednika Združenja novinarjev in publicistov. »Edini komentar je lahko obsodba tovrstnih napadov in tudi vseh, ki so se v preteklosti dogajali na novinarje. Vsakršen napad je nesprejemljivo dejanje, sploh če gre za napad na osebo, ki opravlja svoje delo,« je ocenil in dodal, da je treba razločevati med napadi, kot so zmerjanje in fizični obračuni, in kritikami novinarskega dela ali poročanja določenih novinarjev. »Kdor opravlja javno izpostavljen poklic, je izpostavljen možnosti, da je deležen kritik ali celo napadov, tudi takih, ki presegajo meje dobrega okusa. Vsi, ki delujemo v javnosti, smo kdaj to izkusili. Kdor opravlja takšen poklic mora imeti glede tega vendarle malo tršo kožo,« je še komentiral Tomšič in sklenil: »Meja je zame prestopljena, ko pride do groženj, ko se nekoga skuša ustrahovati na verbalen ali fizičen način.«

ODZVALA SE JE TUDI POLITIKA

»Obsojam vsako ulično nasilje nad novinarji in komerkoli, prav tako pozivanje k tem dejanjem,« je na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša. Pridružila sta se mu še minister za obrambo Matej Tonin in minister za javno upravo Boštjan Koritnik, oba sta še podčrtala pomembno vlogo, ki jo mediji v obdobju boja proti pandemije covida-19 odigravajo pri obveščanju javnosti. Napade so obsodili tudi v strankah SMC in SD.