Tudi paški sir z zaščiteno geografsko označbo

Paški sir je odslej vpisan v register zaščitenih označb porekla ter zaščitenih geografskih označb in je tako dobil zaščito tudi na evropski ravni. Evropska komisija je namreč za paški sir odobrila zaščiteno geografsko označbo. Izdelujejo ga samo iz ovčjega mleka od ovc z otoka Pag ter dveh manjših otokov Maun in Škrda, ki ležita nedaleč od južne obale Paga. Proizvodnja pa je omejena in določena s številom ovc, količino mleka in časom izdelave sira.

Paški sir izdeljujejo predvsem v majhnih družinskih kmetijah na Pagu, znanje o njegovi tradicionalni pridelavi pa se prenaša znotraj družin že stoletja. Omenili so ga že leta 1831 v Novem univerzalnem geografskem slovarju (Nouveau dictionnaire géographique universel), piše na spletni strani Evropske komisije.