Papež ob začetku obiska v Argentini pozval k socialni pravičnosti

Papež Leon XIV. je v nedeljo popoldan po lokalnem času prispel v Argentino, kjer nadaljuje svojo južnoameriško turnejo. Sprejel ga je predsednik Javier Milei, ki mu je papež v luči njegovih strogih varčevalnih ukrepov namenil nekaj tudi kritičnih besed o socialni pravičnosti in demokraciji.

»Gospodarstvo mora biti v službi ljudi, ne obratno,» je papež dejal v svojem prvem javnem nagovoru v Buenos Airesu. Pozval je k socialni pravičnosti in zaščiti ranljivih skupin, ki jih je najbolj prizadela Mileijeva t. i. politika »motorne žage«.

Milei je decembra 2023 prišel na oblast z obljubo, da bo vzpostavil proračunsko ravnovesje in zmanjšal inflacijo. V ta namen je med drugim odločno zarezal v socialne programe, pokojnine ter javno šolstvo in zdravstvo. Inflacijo mu je sicer uspelo omejiti, vendar se je zmanjšala kupna moč, narasli sta zadolženost in brezposelnost, številni Argentinci so padli pod prag revščine.

Papež je v nedeljo poudaril stisko tistih, ki »kljub trdemu delu še vedno komaj zadovoljujejo potrebe svojih gospodinjstev«. »Mislim predvsem na družine, ki nosijo breme negotovosti, na tiste, ki iščejo delo, na starejše, ki so dolga leta prispevali k gradnji družbe,« je dejal, pri čemer je namignil tudi na sporna zmanjšanja državnih pomoči.

Zavzel se je za pomoč revnim, upokojencem, ženskam, otrokom in drugim ranljivim skupinam ter vztrajal, da je treba »posebno pozornost nameniti tistim, ki jih pestijo bolezni, odvisnost in invalidnost«.

Predsedniku je sporočil tudi, da si morajo voditelji prizadevati za izboljšanje življenja vseh svojih državljanov in poznati meje svoje moči.