Tujci v Sloveniji poskrbeli za več kot dve tretjini vseh prenočitev

V Sloveniji je bilo julija po prvih podatkih statističnega urada nekaj več kot 1,05 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili skoraj tri milijone nočitev, kar je v obeh primerih nekoliko več kot julija lani. Najbolj priljubljene občine med turisti, med katerim prednjačijo tujci, so bile Ljubljana, Piran in Bled.

»Vikend v znamenju turistov«

Število nočitev domačih turistov se je julija v medletni primerjavi nekoliko zmanjšalo, s čimer se nadaljuje večletni trend. Število prihodov tujih turistov se je medtem povečalo za pet odstotkov, njihovih nočitev pa za šest odstotkov. Največ prenočitev so julija ustvarili gostje iz Nemčije, Nizozemske in Češke, je povedal Martin Bajželj iz statističnega urada. Lani so največ prihodov turistov na posamezni dan zabeležili na 15. avgust, ko jih je bilo 50.000. »Vseh pet dni z največ turističnimi prihodi je bilo lani v prvih dveh tednih avgusta, tako da bo zelo verjetno tudi ta praznični vikend v znamenju turistov,« je dejal Bajželj.

V prvih šestih mesecih letos je bilo v Sloveniji skupno 2,8 milijona prihodov turistov oziroma 8,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so 6,9 milijona prenočitev oziroma 7,7 odstotka več. Tuji turisti so ustvarili 71 odstotkov (4,9 milijona) vseh prenočitev.