»Udejanjimo vse, kar je napisano v zaščitnem zakonu«

Na valentinovo, 14. februarja 2001, je italijanski parlament dokončno odobril zaščitni zakon za slovensko manjšino v Furlaniji - Julijski krajini. Z Markom Jarcem, novim predsednikom Paritetnega odbora za institucionalna vprašanja slovenske manjšine, smo razčlenili zakonsko besedilo in preverjali, ali so zakonska določila dvajset let po njegovi odobritvi uresničena.

Štiridesetletni odvetnik iz Doberdoba s pisarno v Trstu ocenjuje, da to ni najboljši zakon, kar bi ga lahko dobili, vsakodnevno pa bere bistveno slabše napisane zakone. »Bolj kot diskutirati o tem, ali je zakon slab, me zanima govoriti o tem, koliko se zakon udejanja,« pravi Jarc. »Začnimo z udejanjanjem vsega, kar je napisano. Če bomo tako pridni, da bomo udejanjili vsak člen, potem pomeni, da zaslužimo več in lahko začnemo načrtovati njegovo nadgradnjo.«

Paritetni odbor je varuh zaščitnega zakona, pove Jarc, zato je med njegovimi operativnimi nalogami na primer stalno dopisovanje z javnimi upravami in raznimi službami: paritetni odbor jih poziva, naj spoštujejo črko zakona – pa naj bo to zaradi nepravilnega zapisovanja slovenskih imen in priimkov na osebnih dokumentih (to pravico pripadnikom slovenske narodne skupnosti v Italiji zagotavlja 7. člen) ali pomanjkanja slovenskih imen krajev na avtocestnih smerokazih (10. člen).