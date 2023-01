Ukmar razburkal vode v DS

»Demokratska stranka in politika na sploh nujno potrebujeta prevetritev in torej nove obraze. S politiko se tako ali drugače ukvarjam 25 let in ne nameravam znova kandidirati. Mislim, da sem naredil svoje. Prav je, da bi se enako odločili tudi strankarski predstavniki, ki so v politiki že dolgo let, začenši z deželnima svetnikoma Robertom Cosolinijem in Francescom Russom«.

Slovenski politik je prepričan, da bi umik dveh vidnih predstavnikov iz volilne tekme pomagal tudi k izvolitvi slovenskega deželnega svetnika ali svetnice iz vrst DS. Na volitvah pred petimi leti je Ukmar izpadel iz deželnega sveta, ker sta ga Russo in Cosolini prehitela s številom preferenc. Aprila se zna ponoviti enak scenarij, a brez Ukmarjeve kandidature.

Bivši deželni svetnik s Kontovela je torej manj kot štiri mesece pred volitvami močno razburkal vode v tržaški DS, ki bi sodeč po zadnjih parlamentarnih volitvah spet izvolila dva deželna svetnika. V primeru ponovne kandidature bi Russo in Cosolini praktično ne imela resnih tekmecev, v težkem položaju bi se znašla predvsem Slovenec ali Slovenka na kandidatni listi. Ob dodatnem upoštevanju dejstva, da na ponovni mandat v deželnem parlamentu cilja tudi Slovenska skupnost s ponovno volilno povezavo z DS.