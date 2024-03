Tatovi so v Campoformidu pri Vidmu sinoči v hiši 68-letnika okradli za 80.000 evrov gotovine in nakita. V hišo so vstopili skozi okno, nato so v spalnici uspeli s silo odpreti sef. Odnesli so vse, kar je bilo v njem, med drugim zlatnino in denar v gotovini. Rop preiskujejo karabinjerji.