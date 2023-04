Ulovili medvedko Jj4, bila je z mladiči

Na območju avtonomne pokrajine Trento so ponoči ulovili medvedko Jj4, ki je, kot smo poročali, pred dvema tednoma v gozdu v kraju Caldes v avtonomni pokrajini Trento ubila 26-letnega tekača Andreo Papija. Bila je z mladiči, ki so jih izpustili v naravo, so sporočili. Medvedka Jj4 je ponoči obstala v cevni pasti, v katero so jo zvabili s sadjem, od koder ni mogla več bežati. Vest je sporočil predsednik avtonomne pokrajine Trento Maurizio Fugatti, ki je dejal, da zdaj pričakujejo zeleno luč deželnega upravnega sodišča za odstrelitev medvedke. Obravnava bo, kot je znano, 11. maja. Deželno upravno sodišče iz Trenta je 14. aprila zamrznilo odredbo o odstrelitvi medvedke Jj4.

Medvedko Jj4 so uspavali in jo prepeljali v center za živali Castellier, kjer je od leta 2020 zaprt tudi medved M49. Tudi on je potomec medvedov, ki so jih v letih 2000 in 2001 pripeljali iz Slovenije.