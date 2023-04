Umor brezdomca: pridržali dve osebi

V Vidmu so danes policisti v zvezi z nedavnim umorom brezdomca pridržali dve osebi. Gre za dva osumljena, ki so ju pospremili na kvesturo. Enega so prestregli na domu v Ul. Tiberio Deciani, kjer, kot kaže, skupaj živita. Prvega so aretirali v stanovanju v prvem nadstropju, drugi pa je ob približevanju policistov pobegnil v drugo stanovanje, kjer so ga prijeli. Na delu so forenziki.

Truplo so našli minulo soboto v pasaži stanovanjske stavbe v središču mesta. Šlo je za 59-letnega brezdomca iz kraja San Vito al Tagliamento, ki je v pasaži med stanovanjskima stavbama v Drevoredu Volontari in Ulico San Daniele pogosto prenočeval že kaki dve leti. Na truplu so policisti opazili očitne znake fizičnega napada, umrl je nasilne smrti, so ugotovili policisti.