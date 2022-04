Umor v Kobjeglavi: zabodel ga je in skušal zažgati

Najverjetneje se je zgodilo v noči na soboto, ko naj bi neznani storilec v njegovi hiši v Kobjeglavi zabodel in nato skušal zažgati 57-letnega domačina. Umorjeni Darjo G. ni hodil veliko iz hiše, podnevi ga sosedje skoraj niso srečali, le ponoči naj bi se k njemu vozili neznanci. Našel ga je moški, ki je prišel k njemu. Domačini o njegovem obnašanju v vasi sicer niso našli žal besede, vedo pa, da naj bi bil v zaporu, da naj bi ga pomilostil celo sam nekdanji predsednik Janez Drnovšek in sumijo, da se je še zdaj ukvarjal s preprodajo droge.

Kaj se je dogajalo v dneh pred soboto in kdaj se je zgodilo to, kar je pretreslo Kobjeglavo, skušajo kriminalisti seveda še vedno ugotoviti. V soboto kmalu po kosilu naj bi k pokojnemu v njegovo hišo številka 45 v Kobjeglavi prišel moški iz Krajne vasi. Očitno je bil večkrat pri njem, saj je vstopil v prostor in zagledal srhljiv prizor. Na tleh poleg kavča je na pol sedel na pol ležal mrtev Darjo.

Moški naj bi o tem takoj obvestil eno od sosed in nato je eden od njiju poklical policijo.V Kobjeglavo so prihiteli reševalci in policisti. Dežurni zdravnik naj bi na truplu našel vbodne rane, truplo pa naj bi bilo delno ožgano. Storilec, ki je Kobjeglavca umoril, je po dejanju očitno polil prostor z vnetljivo tekočino in zanetil požar, ki pa je kmalu sam ugasnil. So pa plameni zajeli truplo umorjenega in ga delno ožgali.

Danijel Cek, Primorske novice