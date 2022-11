V 79. letu starosti je umrl Giuseppe Bono, nekdanji prvi mož družbe Fincantieri. Vodil jo je dvajset let, od aprila leta 2002 do aprila letos. Pred tem je bil od leta 1993 na vodilnih mestih družbe Finmeccanica, kjer je bil med drugim generalni direktor in poverjeni upravitelj. Zapušča ženo in dva sinova.