Umrl je meteorolog Andrej Pečenko, znan obraz s tv ekranov. Več kot 30 let se je pojavljal v medijih, zaposlen je bil pri Agenciji RS za okolje (ARSO). Do nedavne predčasne upokojitve, februarja letos, je bil eden ključnih sodelavcev meteorološke prognoze pri Arsu.

Skupaj s sodelavci je znatno prispeval k uveljavitvi sodobnega pristopa k napovedovanju vremena v Sloveniji, poudarjajo na Arsu, ki temelji na modelskih izračunih prihodnjega vremena. Konec 80. let se je Pečenko pridružil ekipi sodelavcev, ki so začeli pripravljati in podajati vremenske napovedi na Televiziji Slovenija. Z občutkom za podajanje zapletenih vsebin na enostaven način in prijaznostjo je postal eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih obrazov slovenske meteorologije.