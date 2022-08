Umrl je Mihail Gorbačov

V poznih večernih urah je svet obšla vest, da je po daljši bolezni v bolnišnici v Moskvi v starosti 91 let umrl Nobelov nagrajenec Mihail Sergejevič Gorbačov. Bil je zadnji voditelj nekdanje Sovjetske zveze, ki ji je od leta 1985 do leta 1991 načeloval najprej kot partijski, nato pa še kot državni voditelj.

2. marca 1931 rojeni Gorbačov je bil po izobrazbi pravnik in je v politiko stopil že v 50. letih prejšnjega stoletja, najprej v mladinski organizaciji Komunistične partije Sovjetske zveze, nato pa v partiji sami, kjer je bil najprej sekretar v domačem Stavropolu, ob koncu 70. let prejšnjega stoletja pa v osrednjih partijskih organih v Moskvi. Bil je član Centralnega komiteja KPSZ in potem še politbiroja (osrednjega vodstva partije), za generalnega sekretarja pa je bil izvoljen leta 1985 in začel t.i. politiko »glasnosti« in »perestrojke« s ciljem posodobiti in reformirati tako partijo kot samo sovjetsko državo. Ravno tako si je prizadeval za pomiritev z Zahodom, zaradi česar se je večkrat srečal z ameriškima predsednikoma Ronaldom Reaganom in Georgem Bushem starejšim. Zaradi politike izboljšanja odnosov z Zahodom je leta 1990 prejel Nobelovo nagrado za mir.

Njegovo prizadevanje za demokratizacijo družbe je dejansko spodkopalo takratni enostrankarski ustroj države kot tudi enotnost Sovjetske zveze, saj so se v raznih republikah začele težnje po večji avtonomiji in celo po neodvisnosti. Zaradi tega so ga konservativni komunisti poskusili odstraniti z državnim udarom leta 1991, ki pa je spodletel in sprostil pot do konca komunistične vladavine v Sovjetski zvezi, ki je kmalu zatem tudi kot država razpadla.

Po umiku z vodstva države je ustanovil Fundacijo Gorbačova ter bil ustanovitelj oz. soustanovitelj in član več ustanov. Po politični upokojitvi se je oglašal s kritičnimi opazkami tako glede mednarodne situacije kot ruske politike in zlasti ravnanja predsednika Vladimirja Putina.