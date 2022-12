Umrl nekdanji zunanji minister in evropski komisar Franco Frattini

Pri starosti 65 let je v soboto v bolnišnici v Rimu umrl nekdanji italijanski zunanji minister in evropski komisar Franco Frattini. Bil je že nekaj časa bolan. Dvakrat je opravljal funkcijo zunanjega ministra, in sicer med letoma 2002 in 2004 ter med letoma 2008 in 2011, obakrat v vladi nekdanjega predsednika italijanske vlade Silvia Berlusconija.

Med letoma 2004 in 2008 je bil evropski komisar za pravosodje, svobodo in varnost, nekaj časa je tudi svetoval srbski vladi glede približevanja članstvu v EU. Od januarja 2022 je opravljal funkcijo predsednika italijanskega državnega sveta.

Franco Frattini je bil med drugim prvi presednik EZTS GO, za podpredsednika pa je bil izvoljen zdajšnji slovenski premier Robert Golob.