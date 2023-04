Umrla ena najbolj znanih oblikovalk 20. stoletja Mary Quant

V starosti 93 let je danes umrla britanska modna oblikovalka Mary Quant, ki je popularizirala legendarno mini krilo. Quant, ki je veljala za eno najvplivnejših osebnosti na modni sceni v 60. letih prejšnjega stoletja, je umrla mirno na svojem domu v Surreyju na jugovzhodu Anglije, je sporočila njena družina.

Mary Quant je bila »ena najbolj znanih oblikovalk 20. stoletja in izjemna inovatorka« v 60. letih prejšnjega stoletja, znanih kot »swinging sixties«, je v izjavi zapisala njena družina.

Quant se je v zgodovino mode zapisala z mini krilom in s tem, da je ženska oblačila naredila zabavnejša in cenovno dostopna. Ali je dejansko izumila mini krilo, ta ikonični modni kos, je bilo dolgo časa predmet spora med njo in pokojnim francoskim oblikovalcem Andreem Courregesom. Toda njena vloga pri tem, da je kratko, do sredine stegen segajoče oprijeto krilo postalo mednarodni trend, ni sporna.

Quant, ki je bila znana po svoji ikonični pričeski bob, je ustvarila tudi vroče hlače - izjemno kratke hlače za ženske, oprijete rebraste puloverje in vodoodporno maskaro.