Umrla Hannah Goslar, najboljša prijateljica Ane Frank

V Jeruzalemu je v 94. letu starosti umrla Hannah Goslar. Bila je najboljša prijateljica Ane Frank. Tudi sama je bila internirana v nacističnem koncentracijskem taborišču Bergen-Belsen.

Z Ano Frank sta se spoznali v Amsterdamu. Stike sta izgubili leta 1942, ko se je družina Frank skrila pred nacisti. Družino Goslar so nacisti aretirali leta 1943 in naslednje leto deportirali. V nacističnem koncentracijskem taborišču Bergen-Belsen sta se deklici februarja 1945 spet videli. Hannah je na drugi strani bodeče žice, kjer so bile bolne osebe, opazila slabotno Ano in ji vrgla košček kruha. Bilo je njuno zadnje srečanje. Ana, ki je zbolela za pljučnico, je kmalu potem umrla.

Hannah Goslar se je v Jeruzalemu poročila z Walterjem Pickom. Imela sta tri otroke, enajst vnukov in več kot 31 pravnukov. »To je moj odgovor Hitlerju,« je večkrat povedala. Ana Frank je najboljšo prijateljico v svojem dnevniku imenovala kar Hanneli. Ta je vse življenje delila spomine na njuno prijateljstvo in na holokavst.