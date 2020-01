Upajmo si in borimo se za našo kulturo, je bilo novoletno voščilo in obenem sporočilo včerajšnjega 57. Dneva emigranta. Osrednja kulturna prireditev Slovencev na Videmskem je tradicionalno napolnila čedajsko gledališče, kjer se po novem letu odpirajo stare teme, ki pestijo slovensko manjšino v pokrajini. Za piko na i je poskrbelo Beneško gledališče s komedijo Mandragola.

Glavno sporočilo je zbranim, med katerimi so bili minister Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik, Saverio Lo Russo iz vladnega urada za deželne zadeve in avtonomije, deželni odbornik za agroživilske vire in gorsko območje Stefano Zannier ter gostitelj, župan Čedada, Stefano Balloch, posredoval ravnatelj dvojezične šole Pavla Petričiča v Špetru David Clodig in požel glasen aplavz. Kot je uvodoma izpostavil, ni želel govoriti o vsakdanjih tegobah Slovencev na Videmskem, a jih vseeno naštel za celo paleto, bržkone tudi v opomin odgovornim, da se pereča vprašanja rešujejo prepočasi ali pa sploh ne.