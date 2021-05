Ursula von der Leyen dijakom Prešerna: »Vrednote braniti vedno znova«

Ti utrinki so potovali še naprej, na naslov same predsednice Evropske komisije, gospe Ursule von der Leyen. Profesorica zgodovine in filozofije Veronika Brecelj, ki je zapise zbrala in uredila, je v pismu izpostavila, da se v njih izraža solidarnost in simpatija do predsednice, obsodba ravnanja, ki ni žaljivo in nesprejemljivo le do žensk, temveč nasploh do vsakega človeka in ki hudo krši temeljne vrednote Evropske unije, to so solidarnost, svoboda in medsebojno spoštovanje.